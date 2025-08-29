Une compétition urbaine de basketball sous l’égide de la FIBA, intégrée au circuit FIBA 3×3 Quest, qualificatif officiel pour le World Tour FIBA 3×3.

✨ Le Maroc vibrera au rythme du basket en accueillant les meilleures équipes nationales et internationales (🇹🇬, 🇧🇯, 🇷🇸, 🇨🇳, 🇱🇹, 🇧🇷, 🇨🇭, 🇧🇪, 🇧🇭), toutes en quête d’un ticket pour la grande finale mondiale prévue en octobre 2025 à Macao (Chine).

📅 Programme :

Jeudi 28 août : 14h – 20h → Immersion jeunes & pratiques pour les équipes participantes

Vendredi 29 août : 14h – 20h → Compétition Dames

Samedi 30 août : 10h – 22h → Compétition Hommes

Dimanche 31 août : 10h – 22h → Phases finales Hommes & Dames

🎉 Et ce n’est pas tout !

Un véritable village d’animations vous attend :

🍔 Food Court gourmand

🛍️ Exposants & marques partenaires

🎲 Jeux de société géants

🎮 Station Gaming

Réservez votre place dès maintenant:

https://www.ticket.ma/ticket/sport/3775/the-biggest-3×3-tournament-in-africa-full-pass