Mondial U20: l’adversaire des Lionceaux en huitièmes

Rédaction N6 octobre 2025 - 09:20

La sélection marocaine des moins de 20 ans affrontera son homologue de la Corée en huitièmes de finale de la Coupe du monde de la catégorie, organisée au Chili, selon le calendrier publié par la FIFA à l’issue de la phase de groupes.

Cette rencontre se jouera jeudi prochain à minuit (GMT+1) au stade El Teniente, à Rancagua.

Le Maroc s’est qualifié pour le deuxième tour du Mondial U20 en terminant premier du groupe C avec 6 points, devant le Mexique (5 pts), l’Espagne (4 pts) et le Brésil (1 pt).

De son côté, la Corée, qui évoluait dans le groupe B, figure parmi les quatre meilleurs troisièmes de la phase de groupes.

