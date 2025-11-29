Forum d’affaires Maroc-Türkiye : Hejira souligne des retombées positives et une participation distinguée

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Forum d’affaires et d’investissement Maroc-Türkiye, tenu vendredi à Istanbul, a enregistré des résultats positifs et une participation marocaine remarquée, en constituant une plateforme opérationnelle pour soutenir les investissements conjoints et renforcer la coopération économique entre les deux pays, a indiqué le secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur, Omar Hejira.

L’événement a connu une forte présence des institutions publiques marocaines impliquées dans l’investissement, aux côtés de la CGEM et de l’ASMEX, ainsi que d’un nombre important d’entrepreneurs et d’investisseurs marocains, a souligné M. Hejira dans une déclaration à la MAP, à l’issue d’une réunion de travail tenue samedi avec les membres de la délégation.

Cette rencontre, a-t-il ajouté, s’est également distinguée par une participation notable d’acteurs économiques turcs, relevant le succès des rencontres B2B tenues en marge du Forum, qui ont abouti à des résultats prometteurs, en particulier dans les secteurs prioritaires de la coopération maroco-turque, tels que le textile, certaines industries mécaniques et les chaînes de valeur communes.

M. Hejira a par ailleurs indiqué que plusieurs investisseurs marocains établis en Türkiye ont exprimé leur volonté de transférer une partie de leurs projets vers le Maroc, ce qui constitue un atout supplémentaire mis en évidence par cette initiative.

L’objectif central du Forum est d’encourager l’implantation d’industries de substitution au Maroc, notamment dans le secteur textile, afin de créer davantage de valeur ajoutée et d’emplois, tout en renforçant la capacité exportatrice du Royaume vers les marchés européens et africains, a-t-il précisé.

Par ailleurs, M. Hejira a fait état d’une réunion avec le ministre turc du Commerce, Ömer Bolat, en marge du Forum, consacrée à l’évaluation des rencontres précédentes et à l’examen des mesures gouvernementales susceptibles de soutenir l’équilibre de la balance commerciale et de stimuler les exportations marocaines vers le marché turc.

À ce sujet, il a annoncé une visite officielle du ministre turc du Commerce en janvier prochain à Rabat, au cours de laquelle seront dévoilées plusieurs mesures convenues entre les deux parties pour renforcer la coopération économique et favoriser des échanges plus équilibrés.

Il a également indiqué qu’un accord a été conclu pour créer un groupe de travail conjoint chargé de suivre les conclusions du Forum et de maintenir la dynamique lancée, annonçant par ailleurs la création imminente de la Chambre de commerce maroco-turque destinée à accompagner les investissements bilatéraux et à faciliter les échanges entre les deux communautés économiques.

Et de conclure que les investisseurs turcs sont désormais pleinement conscients de la dynamique économique que connaît le Maroc sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, portée par les grands chantiers en cours et les préparatifs des prochaines échéances sportives, estimant que le partenariat économique maroco-turc évolue vers une dynamique plus efficace et équilibrée.

De son côté, le vice-président de l’ASMEX, Adil Zaidi, a souligné que la participation marocaine au Forum d’affaires Maroc-Türkiye s’inscrit dans une prise de conscience commune de la profondeur des relations économiques entre les deux pays, ainsi que de la nécessité d’agir face à un déficit commercial dépassant 3 milliards de dollars au profit de la partie turque.

M. Zaidi a également indiqué que cette participation visait à permettre aux exportateurs et entreprises marocaines de mieux connaître le marché turc et d’y renforcer l’offre exportable nationale, relevant que l’amélioration de la capacité exportatrice doit constituer une priorité stratégique pour l’ensemble des acteurs économiques.

La délégation marocaine, a-t-il poursuivi, s’est attachée à encourager les opérateurs turcs à développer des partenariats industriels et des joint-ventures au Maroc, afin de bâtir des secteurs stratégiques à haute valeur ajoutée et de renforcer la compétitivité de l’écosystème industriel national.

Il s’est également félicité des rencontres « très positives » tenues durant le Forum, qui ont permis aux partenaires turcs de s’informer sur l’évolution du Maroc et son positionnement actuel comme puissance industrielle émergente jouissant d’une crédibilité croissante auprès des partenaires internationaux. La reconnaissance par les acteurs turcs des avancées réalisées par le Royaume constitue, selon lui, un indicateur important.

Pour sa part, Anas El Ansari, président de l’AMITH, a affirmé que la participation des professionnels du secteur visait à examiner le déficit commercial entre les deux pays, particulièrement dans le secteur textile, marqué par un déséquilibre notable entre les importations turques et les exportations marocaines.

M. El Ansari a expliqué que le Forum a été l’occasion d’examiner les moyens de réduire ce déficit, notamment en encourageant le transfert d’une partie des exportations vers des investissements industriels turcs au Maroc, ce qui permettrait de créer de nouveaux emplois et de renforcer le tissu industriel national.

Il a ajouté que la mise en place de projets communs avec les opérateurs turcs permettrait au Maroc de bénéficier de l’expertise reconnue de la Türkiye dans l’industrie textile, renforçant ainsi la compétitivité du secteur national et ouvrant de nouvelles perspectives à l’export.

Ont également pris part à cette rencontre le Consul général du Maroc à Istanbul, Brahim Ajouli, des représentants de l’ambassade du Royaume en Türkiye, ainsi que le président du Conseil d’affaires Maroc-Türkiye à la CGEM, Najib Chraibi.