El Jadida: Ilyas El Malki placé en garde à vue, voici pourquoi
Le célèbre streamer marocain, Ilyas El Malki, a été interpellé ce lundi par la police d’El Jadida.
Plusieurs pages sur Instagram ont relayé une vidéo montrant le moment où El Malki a été escorté vers un commissariat pour y être entendu avant d’être placé en garde à vue.
Selon les informations disponibles, son arrestation et la saisie de ses téléphones font suite à une plainte déposée par des syndicats professionnels représentant les chauffeurs de taxis d’El Jadida. Ces derniers estiment que certaines déclarations du streamer portaient atteinte à la profession.
Cette interpellation intervient dans un contexte marqué par une vaste campagne de contrôle et d’arrestations menée par la police à l’encontre de plusieurs créateurs de contenu controversés.
H.M.