Coupe arabe: les points à retenir de la conférence de Tarik Sektioui

Les joueurs de la sélection marocaine A’ feront le déplacement au Qatar, qui accueillera la Coupe arabe de la FIFA, avec l’objectif de remporter le titre et honorer les couleurs nationales, a affirmé l’entraineur de l’équipe nationale, Tarik Sektioui.

« Le premier objectif de l’équipe du Maroc est de franchir la phase des groupes. Après cette étape, nous allons pouvoir procéder match par match », a dit Sektioui lors d’une conférence de presse, tenue vendredi au complexe Mohammed VI de football et consacrée à l’annonce des 26 joueurs retenus pour prendre part à cette compétition panarabe. La mission du Onze national ne sera pas de tout repos avec la présence de grandes sélections, dont certaines se sont qualifiées pour le prochain Mondial, a-t-il fait remarquer, soulignant que les Lions de l’Atlas ne ménageront aucun effort afin de signer une participation remarquable lors de cette compétition.

Selon le coach national, le choix des joueurs s’est fait en toute responsabilité et dans l’intérêt de l’équipe nationale, relevant que la sélection des joueurs a été faite sous la supervision du directeur technique. « Ce n’était pas facile de choisir les joueurs qui feront le déplacement au Qatar, car ils méritent tous d’y aller », a-t-il dit, notant que les éléments nationaux ont fait montre d’une responsabilité, sérieux et envie de mouiller le maillot national.

Il a ajouté que les joueurs qui ont disputé les deux stages de préparation ont signé une bonne prestation, relevant que les matches amicaux de l’équipe nationale A’ face à l’Egypte et au Koweït ont été très bénéfiques. Sur la liste des 26 joueurs sélectionnés, trois sont des réservistes, à savoir Khalid Aït Ourkhane, Ayoub Khairi et Walid Azarro, a-t-il expliqué, formulant le vœu qu’aucun joueur ne souffre de blessure d’autant plus que certains d’entre eux ne vont rejoindre l’équipe nationale qu’un seul jour avant le coup d’envoi de la Coupe arabe.

L’équipe nationale fera son entrée en lice le 2 décembre prochain face au vainqueur du match entre le Yémen et les Comores, avant d’affronter le 5 du même mois le gagnant du match entre Oman et la Somalie. La troisième sortie du Onze national en phase de groupes sera contre l’Arabie Saoudite, le 8 décembre.

