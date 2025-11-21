Mondial U17: un penalty oublié pour le Maroc face au Brésil ?

L’arbitre italien Andrea Colombo a suscité une vive polémique lors du quart de finale de la Coupe du monde U17 ayant opposé, ce vendredi, le Maroc au Brésil, rencontre soldée par l’élimination des Lionceaux de l’Atlas sur le score de 2 à 1.

Dès les premières minutes, Ziyad Baha a été victime d’un contact dans la surface brésilienne, provoqué par un défenseur adverse. La situation a conduit l’arbitre à consulter la VAR. Après visionnage, Colombo a finalement décidé de ne pas accorder de penalty, une décision qui a immédiatement fait réagir.

Interrogé par Le Site info, l’ancien arbitre égyptien et consultant de beIN Sports Gamal El-Ghandour a tranché : « Avec l’expérience, l’action montre clairement qu’il y a penalty. L’attaquant touche le défenseur, ce qui résulte d’une faute d’imprudence du défenseur. Pour moi, c’est un penalty indiscutable».

De son côté, le sélectionneur national U17 Nabil Baha n’a pas caché sa frustration. À l’issue de la rencontre, il a dénoncé le niveau de l’arbitrage, estimant que certaines décisions avaient impacté le résultat.

Hamza El Amine (avec N.M)