Coupe Arabe: Pyramids FC refuse de lâcher Walid El Karti

Krunoslav Jurčić, l’entraîneur de Pyramids FC, a réagi à la convocation de l’international marocain Walid El Karti avec la sélection marocaine A’ pour la Coupe arabe, prévue au Qatar du 1er au 18 décembre prochain.

S’exprimant en conférence de presse avant la rencontre face à Rivers United en Ligue des champions africaine, Jurčić a déclaré : « La position de Pyramids est claire : le club n’a pas de joueurs à disposition pour les sélections locales ».

Il a ajouté : « Nous ne libérons nos joueurs que pour l’équipe nationale A et durant les dates officielles de la FIFA. Pyramids est champion d’Afrique et ses joueurs méritent d’évoluer au plus haut niveau international ».

Pour rappel, la sélection marocaine A’ évoluera dans le groupe B, aux côtés de l’Arabie saoudite ainsi que des vainqueurs des rencontres Oman–Somalie et Yémen–Comores, dans l’attente de la composition finale du groupe avant le coup d’envoi de la compétition.

