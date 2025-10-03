Walid Regragui assiste au match Raja-MAS (VIDEO)

A la Une

Walid Regragui assiste à la rencontre opposant le Raja de Casablanca au Maghreb de Fès, au lendemain de la conférence de presse lors de laquelle il a dévoilé la liste des Lions de l’Atlas retenus pour les matchs face au Bahreïn et au Congo.

Comme constaté par Le Site info Sport, le sélectionneur national en a profité pour évaluer et prendre des notes concernant plusieurs joueurs susceptibles d’être convoqués à l’avenir.

À noter que cette rencontre réunissait également deux éléments figurant dans la dernière liste: le gardien Mehdi Lahrar et le joueur Youssef Belamri.

Rappelons que Walid Regragui a convoqué, jeudi, 26 joueurs afin de prendre part au prochain match amical face au Bahreïn et face au Congo pour le compte des éliminatoires (groupe E) africaines de la Coupe du Monde-2026.

Cette liste est marquée par le retour du sociétaire du Real Betis, Abdessamad Ezzalzouli et d’Oussama Targhaline, et l’absence d’Azeddine Ounahi, blessé.

L’équipe nationale marocaine affrontera son homologue du Bahreïn, en amical, le 9 octobre au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat (20h00).

Lors de la dernière journée des éliminatoires africaines du Mondial (groupe E), l’équipe nationale s’opposera à son homologue congolaise, le 14 octobre au même stade.

Ci-après la liste des joueurs convoqués :

– Gardiens de but : Mounir El Kajoui (Renaissance Berkane), Yassine Bounou (Al Hilal/Arabie Saoudite), Mehdi Lahrar (Raja Casablanca)

– Défenseurs : Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain/France), Omar El Hilali (RDC Espanyol/Espagne), Abdelkbir Abqar (Getafe/Espagne), Souffian El Karouani (FC Utrecht/Pays-bas), Nayef Aguered (West Ham United/Angleterre), Adam Masina (Torino/Italie), Jawad El Yamiq (Al-najma/Arabie Saoudite), Mohamed Chibi (Pyramids/Egypte), Youssef Belammari (Raja Casablanca).

– Milieux de terrain : Bilal El Khannous (Stuttgart/ Allemagne), Ismael Saibari (PSV Eindhoven/Pays-bas), Oussama Targhaline (Feynoord/Pays-Bas), Sofyan Amrabat (Betis/Espagne), Neil El Ainaoui (AS Rome/Italie), Eliesse Ben Seghir (Leverkusen/Allemagne).

– Attaquants : Brahim Diaz (Real Madrid/Espagne), Chemsddine Talbi (Sunderland/Angleterre), Youssef En-Nesyri (Fenerbahce/Turquie), Hamza Igamane (Lille/France), Ayoub El Kaabi (Olympiakos/Grèce), Amine Adli (Bournemouth/Angleterre), Ilias Akhomach (Villareal/Espagne), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis/Espagne).

N.M.