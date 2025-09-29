Celio ouvre son premier Be Store au Maroc, à Casablanca

Celio, acteur incontournable du prêt-à-porter masculin, poursuit son expansion internationale avec l’ouverture de son tout premier Be Store au Maroc. Situé au Morocco Mall, ce nouveau concept propose, pour la première fois, une offre de vêtements pour hommes et femmes réunie sous un même toit.

Fidèle à l’esprit du concept « BE NORMAL », le Be Store offre une expérience shopping unique, alliant simplicité, authenticité et proximité avec ses clients. L’ouverture de ce magasin marque également le lancement officiel de « celio women » au Maroc, l’alter ego féminin de celio, qui vient enrichir l’offre essentielle de vêtements adaptés aux besoins du quotidien.

Une expérience shopping repensée

Le Be Store de Casablanca se distingue par :

Des stocks visibles, gage de transparence,

Des espaces spacieux et confortables, pensés pour le bien-être des clients.

Avec une superficie de 550 m², ce magasin redéfinit l’expérience shopping en rassemblant dans un même lieu les essentiels pour hommes et femmes, dans un cadre moderne et chaleureux.

Ouverture officielle

Le nouveau Be Store ouvrira ses portes au public le 26 septembre 2025.

Adresse :

celio Be Store – Morocco Mall, niveau 1

Boulevard de l’Océan, Aïn Diab – Casablanca

Horaires d’ouverture :

Tous les jours, de 10h à 21h.