Mondial U20: les Lionceaux de l’Atlas encensés par l’Equipe

Par LeSiteinfo avec MAP

À la Coupe du monde U20 de football, qui se déroule actuellement au Chili, le Maroc fascine en dominant de grandes nations à l’image de l’Espagne (2-0) ou du Brésil (2-1), écrit vendredi le quotidien sportif français « L’Equipe ».

Les Lionceaux de l’Atlas, sous la houlette de l’entraîneur Mohamed Ouahbi, tirent profit du talent de joueurs comme le Dunkerquois Gessime Yassine (Ligue 2) et la discipline collective forgée lors des stages au complexe Mohammed VI, souligne le journal dans un article sous le titre “le joyau Gessime Yassine, un Maroc qui fascine à la Coupe du monde U20”.

L’auteur de l’article souligne que cette sélection est magnifiée par l’espoir de 19 ans qui, déjà passeur et buteur contre l’Espagne (2-0) lors de la première rencontre de la phase de groupes, dimanche soir, s’est encore illustré par un doublé d’offrandes décisives, jeudi à Santiago face au Brésil (2-1), synonyme de qualification pour les huitièmes de finale de la compétition.

Épaulé par des promesses comme Othmane Maamma (Watford, formé et lancé chez les pros à Montpellier), l’ailier dunkerquois « tire les Lionceaux de l’Atlas vers le haut », poursuit-il.

Yassine Guessime a fait ses armes à Istres avant son arrivée à Dunkerque début 2024, “amenant sa joie de vivre, sa créativité, ses touches subtiles et sa liberté de dribbler à l’équipe nordiste”, fait observer la publication spécialisée.

“Je ne suis pas surpris. Quand je voyais ses yeux pleins d’émotion à l’évocation de son pays, j’étais convaincu qu’il allait être performant. Il a un tel amour pour son pays ! C’est un joueur différent qui a une agilité technique peu commune avec cette capacité”, a confié le président délégué de l’USL Dunkerque, Demba Ba, au sujet de la pépite marocaine.

Ce qui est impressionnant avec la sélection marocaine, poursuit la publication spécialisée, citant un expert, “on dirait une équipe de clubs. Chaque course est effectuée à 110%, comme en décembre 2022 avec la sélection A au Qatar. Ils arrivent à dégager quelque chose de très fort collectivement. Ils ont des repères fous, on dirait qu’ils jouent ensemble depuis six mois, tout le temps, tous les jours, cela fait une différence incroyable avec les autres sélections”.

Le complexe Mohammed-VI à Salé, inauguré en 2019, offre des conditions de travail somptueuses pour toutes les équipes des jeunes, souligne l’auteur de l’article, notant que des anciens internationaux A comme Noureddine Naybet, Nabil Baha ou Tarik Sektioui y encadrent des groupes formés des meilleurs locaux et de binationaux repérés au berceau.

En 2025, la sélection marocaine U20 a déjà atteint la finale de la CAN de la catégorie, face à une Afrique du Sud victorieuse aux tirs au but. Les U17 ont eux écrit l’histoire cette année en remportant la CAN contre le Mali, à domicile, rappelle le journal, notant que les U23 avaient eux gagné la CAN en 2023 et que les espoirs marocains avaient étincelé aux Jeux de Paris, à l’été 2024, avec une médaille de bronze à la clé.

Si certaines équipes arrivent à la Coupe du monde U20 avec des compositions de bric et de broc, à l’image de la France qui doit s’adapter à de nombreuses absences, le Maroc prend les choses au sérieux, conclut le quotidien.

SL.