Walid Regragui s’exprime sur les manifestations Gen Z (VIDEO)

Rédaction N2 octobre 2025 - 19:42

Walid Regragui a réagi aux manifestations qui se déroulent actuellement dans plusieurs villes du Maroc, à l’initiative du mouvement Gen Z.

Lors de la conférence de presse qu’il a tenue ce jeudi au Complexe Mohammed VI de Maâmora, le sélectionneur national a indiqué que tout Marocain aspire à bénéficier d’un meilleur système de santé et d’éducation. « Mais tout doit se faire dans le respect et la responsabilité, loin de la violence », a-t-il précisé.

Walid Regragui a également exprimé sa compréhension des revendications portées par la jeunesse marocaine lors des manifestations, soulignant qu’il souhaite, en tant que Marocain, tout le bien pour son pays, à condition protestations se déroulent dans un climat de civisme et de pacifisme.

