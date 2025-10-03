CODM-WAC : une prime exceptionnelle promise aux joueurs du Wydad en cas de victoire

La direction du Wydad Athletic Club (WAC) a accordé une prime financière exceptionnelle aux joueurs afin de les motiver à revenir avec la victoire de Meknès, ce vendredi soir, face au CODM, lors de l’ouverture de la quatrième journée du championnat professionnel.

Les joueurs du Wydad recevront 20 000 dirhams s’ils réussissent à battre le club meknois à domicile, après leur victoire contre le Nahdat Zemamra lors du dernier match, sur le score de trois buts à un.

Les supporters du Wydad exigent une victoire à Meknès, d’autant plus que l’équipe n’a pas réussi à s’imposer lors de son déplacement à l’Union de Yaacoub El Mansour, se contentant d’un match nul.

Le Wydad compte actuellement sept points, avec deux victoires et un nul, contre cinq points pour le CODM, qui s’est imposé à domicile face au Fath Rabat et a fait match nul à l’extérieur contre le Difâa Hassani d’El Jadida puis contre le Moghreb de Fès.

La saison dernière, le CODM avait battu le Wydad 2-0 à Fès, tandis que le match retour au stade Al-Arabi Al-Zawali à Casablanca s’était soldé par un nul sans but.