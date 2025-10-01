Sport

Botola: l’AS FAR et l’IRT ne se départagent pas

Rédaction N1 octobre 2025 - 20:49

L’AS FAR a fait match nul (1-1) à domicile face à l’Ittihad de Tanger, pour le compte de la troisième journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football, mercredi au stade olympique à Rabat.

Le club du Détroit a ouvert le score dès la 3è minute par le biais de Haitam El-Bahja (3e), alors que Rabiaa Hrimat (55e) a égalisé pour les Militaires.

Après ce match nul, l’AS FAR rejoint le COD Meknès et l’Olympic de Safi à la cinquième place (5 pts), alors que l’IRT partage la neuvième place (3 pts) avec l’Union de Touarga.

