Coupe de la CAF: l’entraîneur d’Ashanti Kotoko encense le Wydad

Abdelkrim Zito, l’entraîneur d’Ashanti Kotoko, a reconnu la difficulté du match qui attend son équipe face au Wydad de Casablanca, lors du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la CAF.

Contacté par Le Site info Sport, Zito a indiqué: «Un match difficile nous attend. Mais dans le monde du football, rien n’est impossible, même si cela est compliqué».

Et d’ajouter: «Nous avons disputé trois matchs jusqu’à présent. Et ils font tous partie de la préparation pour la grande mission qui nous attend face au WAC. Ce club est l’un des plus connus et respectés en Afrique. Jusqu’à maintenant, les choses se passent bien».

A noter que le club ghanéen s’est qualifié pour le deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine après s’être imposé face à Kwara United

Ashanti Kotoko devrait accueillir le Wydad pour le match aller le 17, 18 ou 19 octobre prochains, tandis que la manche retour se jouera au complexe Mohammed V de Casablanca entre le 24 et le 26 du même mois.

N.M.