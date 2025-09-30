Ouverture de la billetterie pour la Coupe arabe Qatar 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

La Fédération internationale de football association (FIFA) a annoncé, mardi, l’ouverture officielle de la billetterie pour la Coupe arabe de la FIFA, prévue du 1er au 18 décembre au Qatar.

Organisée dans six stades emblématiques de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, cette nouvelle édition de la Coupe arabe verra sept rencontres de qualification se tenir les 25 et 26 novembre, indique la FIFA dans un communiqué, précisant que ces matchs permettront de compléter la liste des 16 équipes qui participeront à la phase finale.

Cette dernière débutera le 1er décembre à 16h00 (heure locale) et opposera la Tunisie à la Syrie ou au Soudan du Sud, au stade Ahmad Ben Ali, tandis que le pays hôte, le Qatar, fera son entrée en lice le même jour à 19h30 au stade Al Bayt, contre le vainqueur du duel entre la Palestine et la Libye.

Le Maroc, qui évoluera dans le groupe B, affrontera le vainqueur du match de barrage entre les Comores et le Yémen, le 2 décembre (15h00) au Khalifa International Stadium, puis le vainqueur du match de barrage entre Oman et Samalie, le 5 décembre à 17h00 à Education City stadium, avant de croiser le fer avec l’Arabie saoudite, le 9 décembre à 20h00 au Lusail stadium.

Lors de l’édition précédente (2021), plus de 600.000 billets avaient été vendus, et la compétition avait enregistré une audience télévisée cumulée de 272 millions de téléspectateurs, confirmant son succès populaire, selon le communiqué.

Les billets pour l’édition 2025 sont disponibles dès maintenant sur FIFA.com/tickets, avec plusieurs catégories proposées à des prix accessibles, notamment des places à partir de 25 riyal qatari. Les formules « Suivre mon équipe » permettent également aux supporters de suivre tous les matches de groupe de leur sélection favorite.

