Classement FIFA: le Maroc toujours 11e

Par LeSiteinfo avec MAP

Les Lions de l’Atlas occupent toujours la 11è place du Classement mondial de football masculin, selon l’édition de décembre publiée lundi par la FIFA.

Avec un total de 1716,34 points, le Maroc se trouve à 0,54 point pour rejoindre le Top 10 après 27 ans d’absence (avril 1998). Les Lions de l’Atlas talonnent de près la Croatie, toujours 10è avec 1716,88 points.

Avec 5 victoires et un match nul obtenus par la sélection nationale A’ victorieuse de la Coupe arabe de la FIFA il y a quelques jours au Qatar, le Maroc améliore son score de 3,22 points, par rapport au classement de novembre.

L’édition de décembre 2025 du Classement mondial masculin de la FIFA, la dernière de l’année, intervient après 42 nouvelles rencontres, qui ont notamment eu lieu dans le cadre de la Coupe arabe. Elle n’a donc pas tenu compte de la victoire des Lions de l’Atlas face aux Comores, la veille en ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025) à Rabat.

Dans le Top 10, l’Espagne (1re) termine l’année 2025 au sommet du classement après avoir dépassé l’Argentine (2e) lors des rencontres qualificatives de septembre, tandis que la France (3e) complète le podium de 2025. L’Angleterre (4e), le Brésil (5e), le Portugal (6e), les Pays-Bas (7e), la Belgique (8e) et l’Allemagne (9e) se maintiennent également dans le Top 10.

Aucun changement n’est à noter aux 33 premières places, et seules trois sélections sont parvenues à grimper plus d’un échelon : la Jordanie (64e, +2), finaliste de la Coupe arabe de la FIFA 2025 face au Maroc, le Vietnam (107e, +3) et Singapour (148e, +3).

Le Kosovo (80e, inchangé) s’est distingué en engrangeant 89,02 points – total le plus élevé parmi l’ensemble des équipes –, à la faveur d’un bilan de sept victoires et deux nuls lors de ses dix matches disputés cette année. Le Kosovo est également l’équipe qui enregistre la progression la plus spectaculaire en termes de places sur ces douze derniers mois, avec 19 échelons gagnés.

Parmi les autres nations qui ont tiré leur épingle du jeu en 2025, on peut citer la Norvège (29e, inchangé), qui a accumulé 68,70 points, et le Suriname (123e, inchangé), qui a gagné 15 places depuis le classement de décembre 2024. Par ailleurs, 12 équipes ont enregistré une progression comprise entre 10 à 14 places.

À la fin de l’année 2025, la répartition par confédération des 50 meilleures sélections n’a quasiment pas évolué comparé à la fin de l’année précédente: 26 équipes du Top 50 sont issues de l’UEFA, sept de la CONMEBOL (-1), sept de la CAF, cinq de la CONCACAF (+1), cinq de l’AFC et aucune de l’OFC.

S.L.