Coupe arabe: la prestation d’Asmae Lamnawar touche la Toile (VIDEO)

Asmaa Lamnawar a touché les cœurs des Marocains, jeudi, après avoir interprété l’hymne national lors de la finale de la Coupe arabe, opposant le Maroc à la Jordanie.

Une vidéo, largement relayée sur la Toile, montre la chanteuse, en larmes, juste après sa prestation. De nombreux internautes ont ainsi salué la performance d’Asmaa Lamnawar, estimant que sa présence lors de cet événement sportif était à la fois marquante et honorable, reflétant l’esprit de patriotisme et l’attachement à l’identité marocaine.

Pour rappel, la sélection nationale a remporté, jeudi soir, la Coupe arabe, au terme d’un parcours remarquable marqué par des prestations solides et un esprit combatif tout au long de la compétition.

N.M.