Video. Liga: Le Barça bat la Real Sociedad (2-1) et prend la tête du classement

Par LeSiteinfo avec MAP

Le FC Barcelone a battu la Real Sociedad dimanche (2-1) lors de la 7e journée de Liga et a profité de la première défaite du Real Madrid samedi face à l’Atlético (5-2) pour reprendre la tête du championnat.

Surpris en première période sur la seule occasion des Basques, conclue par l’ex-Madrilène Álvaro Odriozola (31e, 1-0), le Barça a réagi juste avant la pause grâce à Jules Koundé, auteur d’une tête victorieuse sur corner (44e, 1-1).

Au retour des vestiaires, Robert Lewandowski a offert la victoire aux Catalans (59e, 2-1), d’une tête sur un service parfait de Lamine Yamal, entré en jeu pour son retour à la compétition après quatre matchs d’absence.

Ce succès permet aux Blaugrana (1ers, 19 points) de prendre un point d’avance sur le Real Madrid (2e, 18 points) et de s’installer en tête de la Liga.