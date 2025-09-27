Vidéo. Liga : l’Atlético Madrid corrige le Real (5-2)

Par LeSiteinfo avec MAP

Porté par un doublé de son attaquant argentin Julián Álvarez, l’Atlético Madrid a infligé samedi au Real de Xabi Alonso sa première défaite de la saison (5-2), au terme d’un derby spectaculaire, relançant ainsi sa course au titre en Liga.

Auteur d’un penalty transformé puis d’un somptueux coup franc (52e, 64e), le champion du monde argentin a mis les Colchoneros sur la voie d’un succès de prestige, conclu dans le temps additionnel par Antoine Griezmann (90e+4).

Grâce à cette victoire, l’Atlético (4e, 12 points) revient à six longueurs de son éternel rival, toujours en tête du championnat (18 points) malgré ce premier revers de la saison.

Fidèle une fois de plus à son histoire et à son ADN, l’Atlético a été capable du plus difficile et, après un début de saison catastrophique, a frappé un grand coup lors de la septième journée avec une victoire éclatante, pleine de caractère, face au rival de la capitale, dans un match où il a dominé le Real Madrid par le jeu, le courage et le cœur.