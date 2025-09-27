Amical Maroc–Bahreïn : appel au respect des numéros de sièges

Le comité d’organisation du match amical entre les sélections du Maroc et de Bahreïn, prévu le 9 octobre prochain, a appelé l’ensemble des supporters à respecter scrupuleusement les consignes organisationnelles établies.

Le comité a insisté sur l’obligation de se conformer aux numéros de sièges inscrits sur les billets, précisant que toute infraction à ces règles exposera son auteur aux mesures légales en vigueur.

Ces directives interviennent après le constat de certains manquements lors de la rencontre Maroc–Niger, organisée à l’occasion de l’inauguration du stade Moulay Abdellah de Rabat dans sa nouvelle configuration, où plusieurs zones des tribunes n’avaient pas respecté les numéros attribués sur les billets.

Le comité a souligné que ces mesures visent à faciliter l’accès et à assurer une organisation optimale de l’affluence, à la hauteur de l’importance de cet événement sportif, d’autant plus que le Maroc se prépare à accueillir de grandes compétitions aux niveaux continental et international.

Il s’agit du deuxième match disputé au stade Moulay Abdellah depuis son inauguration, une étape amicale avant la confrontation face à la République du Congo, prévue le 14 octobre prochain, en clôture des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.