Quand le Grand Stade de Tanger sera-t-il enfin prêt ?

Les travaux au Grand Stade de Tanger ne seront achevés qu’à la mi-octobre prochain, alors qu’il était initialement prévu qu’il soit livré lors de la dernière semaine de septembre.

Selon des sources du Site Info, ce retard a entraîné le déplacement des deux matchs de l’équipe nationale marocaine prévus en octobre, face au Congo et au Bahreïn, vers le stade Moulay Abdellah de Rabat, alors que le stade de Tanger était pressenti pour accueillir au moins l’une de ces rencontres.

Les travaux principaux du stade de Tanger ont été finalisés, notamment l’augmentation de sa capacité d’accueil, l’installation de nouveaux sièges, l’agrandissement du parking ainsi que l’aménagement de ses différentes infrastructures, sans oublier la pose d’une nouvelle pelouse.

En revanche, l’entreprise en charge du chantier n’a pas encore terminé le revêtement de la façade extérieure ni l’installation de la couverture, en plus de certains détails liés essentiellement à l’aspect esthétique de l’enceinte.

Une délégation de la Confédération africaine de football (CAF) a visité jeudi matin le Grand Stade de Tanger afin de constater l’état d’avancement des travaux, en prélude à l’inspection d’autres stades et infrastructures.

La CAF doit inspecter l’ensemble des stades retenus pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025 d’ici le mois de novembre prochain, à savoir les quatre stades de Rabat, le complexe Mohammed V de Casablanca ainsi que ceux de Fès, Marrakech, Agadir et Tanger.