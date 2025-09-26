CAN 2025 : sept clubs marocains privés de leurs stades dès décembre

La Confédération africaine de football (CAF) a exigé la remise des différents stades devant accueillir la Coupe d’Afrique des Nations 2025 un mois avant le coup d’envoi de la compétition, ce qui mettra sept clubs de la Botola Pro dans une situation délicate.

Aucune rencontre ne pourra se disputer sur les pelouses retenues pour la CAN entre le 21 décembre et le 18 janvier, soit un mois avant le début du tournoi, une mesure à laquelle la CAF a déjà habitué lors des précédentes éditions.

Cette décision impactera directement sept clubs : le Wydad et le Raja, contraints de s’éloigner du complexe Mohammed V de Casablanca. Ils devraient revenir, pour une courte période, au stade Larbi Zaouli, avant l’interruption du championnat due à la CAN.

L’AS FAR et l’Union de Yaacoub El Mansour devront également s’exiler, l’Olympique de Rabat n’étant pas disponible. L’AS FAR pourrait ainsi retrouver le stade municipal de Kénitra, comme la saison dernière.

La Hassania d’Agadir et l’Olympique Dcheira seront privés du stade Adrar, tandis que le Maghreb de Fès devra évoluer au stade Hassan II au lieu du Grand stade de Fès. De son côté, le Kawkab de Marrakech sera contraint de délaisser le Grand stade et pourrait regagner son enceinte historique, le stade Harti.

Quant aux autres stades, déjà fermés depuis un certain temps, ils ne changent pas la donne : l’Ittihad de Tanger continuera de jouer au stade du complexe sportif de la ville et regagnera le Grand stade après la CAN. Le FUS de Rabat et l’Union Touarga poursuivront respectivement leurs matchs à Kénitra et Khémisset, avant de retrouver le stade Moulay Hassan de Rabat une fois la compétition terminée.