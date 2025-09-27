Maroc-Bahreïn: où et comment se procurer les billets du match ?

Par LeSiteinfo avec MAP

La vente des billets du match amical qui opposera l’équipe nationale marocaine à son homologue du Bahreïn, le 9 octobre prochain au stade Prince Moulay Abdellah à Rabat (20h00), sera lancée à partir du 29 septembre à 09h00, annonce le comité d’organisation de cette rencontre.

Dans un souci d’offrir une expérience fluide et sécurisée aux supporters, le comité d’organisation informe que les billets sont disponibles exclusivement via la plateforme électronique : www.webook.com ou via l’application officielle Webook, indique un communiqué publié sur le site électronique de la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Les prix des billets ont été fixés à 100 DH pour la catégorie 3, à 200 DH pour la 2è catégorie et à 300 dh pour la 1ère catégorie. S’agissant du salon d’hospitalité, son prix s’élève à 1.000 DH, alors que le billet de la tribune d’honneur (VIP) est de l’ordre de 1.500 DH. Le billet de la tribune d’honneur supérieure (VVIP) s’élève à 2.000 DH, tandis que les billets des loges privées (Skybox) seront vendus à 20.000 DH.

Afin de faciliter l’accès aux billets et d’assurer une expérience fluide pour le public, le comité d’organisation précise que les billets seront directement envoyés aux acheteurs via l’application officielle Webook.

« Le comité d’organisation appelle l’ensemble du public à respecter scrupuleusement les consignes d’organisation, notamment les numéros de sièges indiqués sur chaque billet », poursuit la même source, notant que « tout manquement à ces règles pourra entraîner des poursuites conformément à la législation en vigueur ».

« Ces mesures visent à garantir un accès fluide au stade et à assurer un déroulement optimal de cet événement sportif majeur, dans le cadre des préparatifs du Royaume pour accueillir de grandes compétitions sportives aux niveaux continental et international », conclut le document.

S.L.