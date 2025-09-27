Ballon d’Or 2025: qui a voté pour Achraf Hakimi ?

L’Équipe a révélé la répartition des votes des jurés pour le Ballon d’Or 2025. Malgré son statut de cadre du PSG et de la sélection marocaine, Achraf Hakimi n’a recueilli que trois votes en sa faveur pour la première place, dont celui de son pays, le Maroc.

Parmi les 22 jurés africains, seuls deux ont placé Hakimi en tête : le représentant marocain Mostafa Badri (Al Mountakhab) et celui du Gabon. La majorité, soit quatorze votants, ont préféré son coéquipier au PSG, Ousmane Dembélé, sacré Ballon d’Or lundi dernier.

Il s’agit notamment de l’Angola, du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, du Cap-Vert, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, de la Guinée, du Mali, du Nigeria, de l’Ouganda, de la RDC, du Sénégal et de la Zambie.

Le journaliste algérien Yazid Ouahib (El Watan) a opté pour Lamine Yamal (FC Barcelone), reléguant Hakimi à la cinquième place de son classement. Quelques soutiens isolés ont toutefois émergé : Emmanuel Gustave Samnick (Cameroun) l’a mis troisième tandis qu’Adam Khalil (Côte d’Ivoire) et Sylvie Meya Muai (RDC) l’ont classé deuxième.

Certains jurés n’ont pas hésité à écarter complètement le latéral marocain. Le représentant du Mozambique ne l’a même pas inclus dans son top 10, alors que celui de l’Ouganda ne l’a pas retenu dans son top 5. Le Guinéen Ibrahima Diallo, de son côté, l’a classé huitième, derrière notamment Serhou Guirassy.

En dehors du continent africain, la Belgique est le troisième pays à avoir placé Hakimi en première position. À l’inverse, plusieurs pays arabophones se sont regroupés derrière Mohamed Salah, offrant à l’attaquant égyptien une surprenante quatrième place au classement final.

