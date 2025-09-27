Un joueur inquiète Walid Regragui avant la CAN 2025

L’entraîneur de Manchester United, Rúben Amorim, a confirmé que Noussair Mazraoui ne sera pas disponible avant la prochaine trêve internationale et qu’il manquera les deux prochains matchs de son équipe.

«Mazraoui fait partie des joueurs qui ne seront pas disponibles pour la période à venir. Je pense qu’il ne reviendra pas avant la trêve internationale», a assuré le technicien portugais.

Le joueur souffre d’une série de blessures qui l’ont déjà écarté des deux dernières rencontres de la sélection nationale, face au Niger et à la Zambie, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Il pourrait également manquer le prochain rassemblement des Lions de l’Atlas.

Mazraoui ne participera donc pas au match contre Brentford ce samedi, ni à celui contre Sunderland le samedi 4 octobre en Premier League. Son absence pourrait même se prolonger avec le Maroc, qui affrontera le Bahreïn en amical le 9 octobre à Rabat, puis le Congo le 14 octobre pour la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

La situation de Mazraoui inquiète Walid Regragui, à moins de trois mois du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations, d’autant que ses blessures récurrentes l’ont déjà privé, à plusieurs reprises, de défendre les couleurs du Maroc.

N.M.