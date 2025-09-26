Achraf Hakimi : «la CAN à domicile, devant notre peuple, je la sens bien»

Lors d’une interview accordée à l’émission Clique, animée par Mouloud Achour, une déclaration marquante a retenu l’attention des supporters marocains.

Interrogé sur la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, le joueur s’est montré particulièrement confiant. « La CAN ? Je la sens bien, on est à domicile, devant notre peuple, on a de beaux terrains. C’est un moment historique », a affirmé Achraf Hakimi.

Cette sortie reflète l’état d’esprit d’un groupe déterminé à marquer l’histoire du football africain. Accueillir la compétition sur le sol marocain constitue une motivation supplémentaire pour l’équipe nationale, portée par l’enthousiasme populaire et des infrastructures à la hauteur de l’événement.

Rappelons que le capitaine des Lions de l’Atlas a terminé 6ᵉ au classement du Ballon d’Or.