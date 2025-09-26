Sport

Achraf Hakimi : «la CAN à domicile, devant notre peuple, je la sens bien»

adam26 septembre 2025 - 18:36

Lors d’une interview accordée à l’émission Clique, animée par Mouloud Achour, une déclaration marquante a retenu l’attention des supporters marocains.

Interrogé sur la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, le joueur s’est montré particulièrement confiant. « La CAN ? Je la sens bien, on est à domicile, devant notre peuple, on a de beaux terrains. C’est un moment historique », a affirmé Achraf Hakimi.

Cette sortie reflète l’état d’esprit d’un groupe déterminé à marquer l’histoire du football africain. Accueillir la compétition sur le sol marocain constitue une motivation supplémentaire pour l’équipe nationale, portée par l’enthousiasme populaire et des infrastructures à la hauteur de l’événement.

Rappelons que le capitaine des Lions de l’Atlas a terminé 6ᵉ au classement du Ballon d’Or.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Dates, phases et nouveautés.. tout savoir sur la billetterie de la CAN 2025
Lire l'article









Tags
adam26 septembre 2025 - 18:36


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page