CAN 2025 : la billetterie relancée ce samedi 

A la Une

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé la date de lancement de la troisième phase de vente des billets pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025, organisée au Maroc.

Sur ses réseaux sociaux, l’instance africaine a annoncé que cette nouvelle tranche de tickets sera mise en vente le samedi 15 novembre.

Pour pouvoir acheter une place, les supporters devront impérativement disposer d’un compte sur l’application “Yalla”, récemment mise en service. Chaque utilisateur pourra se voir attribuer une seule et unique place par match.

Pour rappel, la CAN 2025 débutera le 21 décembre prochain, tandis que la finale est programmée pour le 18 janvier.

N.M.