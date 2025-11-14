CAN 2025 au Maroc : tout savoir sur la 3e phase de vente des billets

Par LeSiteinfo avec MAP

La troisième phase de vente des billets pour la Coupe d’Afrique des Nations, (CAN) de football « Maroc-2025 » sera ouverte le 15 novembre, offrant ainsi une nouvelle opportunité aux supporters d’Afrique et d’ailleurs de réserver leurs places pour ce rendez-vous sportif majeur, a annoncé la Confédération Africaine de Football (CAF).

Cette phase intervient alors que la demande mondiale pour la compétition connaît un niveau sans précédent, selon le Comité Local d’Organisation (LOC), cité par la CAF sur son site officiel.

Prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, la CAN Maroc 2025 se déroulera dans neuf stades répartis dans six villes hôtes à travers le Royaume, permettant d’accueillir les passionnés du football africain dans les meilleures conditions, ajoute la même source.

Le LOC a également indiqué que les supporters voyageant pour le tournoi bénéficieront de visas gratuits, délivrés via l’application YALLA (www.yallamorocco.ma), simplifiant ainsi l’ensemble des démarches de voyage en amont de la compétition.

Les fans sont invités à réserver leurs billets au plus tôt sur la plateforme officielle de billetterie de la CAF : tickets.cafonline.com, afin de garantir leur participation à l’une des plus grandes fêtes du football africain.

Après le succès retentissant des deux premières phases, la demande continue de croître : 298.000 billets ont déjà été vendus, provenant de 33 pays africains et de 106 pays dans le monde. Les pays les plus demandeurs sont le Maroc, la France, la Belgique et les Pays-Bas.

La CAF rappelle que l’obtention d’une Fan ID est obligatoire pour l’achat de billets, notant que cette identification permet un accès fluide aux stades et aux fan zones, tout en facilitant la procédure de visa pour les visiteurs internationaux, assurant ainsi une expérience sûre et harmonieuse.