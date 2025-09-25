Billetterie de la CAN 2025 : bugs, saturation et attente… Les supporters à bout de nerfs

Ce jeudi, un grand nombre de Marocains souhaitant acheter des billets pour les matchs de la sélection nationale lors de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations ont rencontré des difficultés pour accéder à la page de paiement par carte bancaire sur la plateforme dédiée à la vente.

Les supporters se sont en effet rués sur la plateforme numérique mise en place par la CAF pour la vente des billets, mais ont dû patienter plusieurs heures pour espérer décrocher le précieux sésame.

Après plusieurs heures d’attente, de nombreux internautes ont été surpris de constater que la billetterie n’était plus accessible. Un message affiché sur le site de vente indiquait : « En raison d’une forte affluence, tous les billets disponibles sont déjà en cours d’achat. Merci de votre compréhension».

Rappelons que la vente des billets de la CAN 2025 a débuté le 25 septembre sur la plateforme officielle tickets.cafonline.com. Du 25 septembre à 12h00 au 27 septembre à 12h00, seuls les détenteurs de cartes Visa peuvent se procurer leurs billets. La vente grand public débutera le 27 septembre à 14h00 et concernera 30 % de la capacité des stades.

La deuxième phase des ventes est prévue du 21 au 23 octobre (avec prévente Visa, puis ouverture au public pour 30 % supplémentaires). Quant à la troisième phase, elle débutera le 21 novembre et sera ouverte à tous les matchs, avec tous les moyens de paiement acceptés.

