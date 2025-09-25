Botola: DHJ-Raja, WAC-RCAZ… Le programme de la 3ème journée

Par LeSiteinfo avec MAP

La troisième journée de la Botola Pro D1 « Inwi », dont le coup d’envoi sera donné vendredi, est marquée par des matchs intenses avec des équipes qui cherchent à se confirmer après un début de saison prometteur et d’autres qui ambitionnent de se rattraper et d’éviter de se mettre sous pression.

Cette journée semble être un véritable test pour les clubs en difficulté qui tentent de s’extirper du bas du tableau, tandis que les équipes du peloton de tête cherchent à consolider leur position dans la course au titre.

Le match d’ouverture de cette journée opposera les deux équipes rbaties, le FUS Rabat et l’Union Touarga, qui se partagent l’ambition de signer leur première victoire de la saison.

Les matchs se poursuivent samedi avec un duel qui mettra aux prises l’Olympique Dcheira au Kawkab Marrakech, qui aura les yeux rivés sur les trois points de la victoire pour combler ses supporters avides de résultats positifs.

Les rencontres de dimanche seront marquées par le duel entre le Difaa El Jadida et le Raja Casablanca, sous la houlette de son nouveau staff technique, et celui du Maghreb Fès avec son proche voisin le COD Meknès.

L’autre équipe de Casablanca, le Wydad, qui cherche toujours à signer une prestation convaincante, sera opposée à la Renaissance Zemamra, habituée à signer une bonne performance sur la pelouse du Complexe sportif Mohammed V.

Les matchs de clôture de la troisième journée, qui seront disputés le mercredi 1er octobre, connaîtront un face à face entre le Hassania Agadir qui sera l’hôte de l’Olympic Safi, tandis que l’AS FAR recevra l’Ittihad Tanger. La Renaissance Berkane, leader du classement, va accueillir l’Union Yacoub El Mansour.

Ci-après le programme de la 3e journée :

– Vendredi 26 septembre :

(20h00) FUS Rabat – Union Touarga

– Samedi 27 septembre :

(16h00) Olympique Dcheira – Kawkab Marrakech

– Dimanche 28 septembre :

(16hh00) Difaa El Jadida – Raja Casablanca

(18h00) Maghreb Fès – COD Meknès

(20h00) Wydad Casablanca – Renaissance Zemamra

– Mercredi 1er octobre :

(16h00) Olympic Safi – Hassania Agadir

(18h00) AS FAR – Ittihad Tanger

(20h00) Renaissance Berkane – Union Yacoub El Mansour

S.L.