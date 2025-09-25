Mondial U20: le calendrier des Lionceaux

La sélection nationale marocaine des moins de 20 ans de football s’apprête à relever un nouveau défi à l’occasion de sa participation à la Coupe du monde au Chili, prévue du 27 septembre au 19 octobre.

Qualifiés grâce à leur brillante prestation à la dernière Coupe d’Afrique des Nations U20 lors de laquelle ils ont atteint la finale, les Lionceaux de l’Atlas arrivent sur le sol sud-américain avec l’ambition de franchir un palier et de s’imposer parmi l’élite mondiale.

Ce n’est pas la première fois que le Maroc dispute cette compétition prestigieuse. La sélection U20 a déjà pris part à plusieurs éditions, dont la plus marquante reste celle de 2005 aux Pays-Bas, où les Lionceaux de l’Atlas avaient atteint les demi-finales avant de terminer à une honorable quatrième place.

Ce parcours reste à ce jour le meilleur résultat du Maroc dans un Mondial de cette catégorie, et nourrit encore l’imaginaire des jeunes générations.

Le tirage au sort n’a pas été tendre avec les Marocains, logés dans un groupe où figurent des poids lourds du football de jeunes. Une équipe brésilienne au palmarès riche, l’Espagne, habituée à briller dans cette compétition et un outsider mexicain qui monte en puissance, représentent un test grandeur nature pour mesurer la progression des protégés du sélectionneur national Mohamed Ouahbi.

« Le groupe C, composé du Maroc, de l’Espagne, du Brésil et du Mexique, est le plus fort de ce championnat, étant donné que ses équipes comptent dans leurs rangs des joueurs talentueux et de grande qualité », a affirmé le coach national lors d’une conférence de presse avant le départ pour le Chili, relevant que « la lutte pour accéder au deuxième tour sera féroce ».

« Les joueurs nationaux ont hâte de prendre part à cette compétition planétaire et ne craignent aucune équipe », a ajouté Ouahbi, soulignant que le staff et les joueurs sont animés par une ferme volonté de jouer un « rôle de premier plan ».

Le sélectionneur national s’est, par ailleurs, déclaré satisfait de l’ambiance positive qui règne au sein de l’équipe nationale, saluant la bonne réputation dont jouissent les Lions de l’Atlas au niveau international, « un constat confirmé lors des matchs amicaux, où toutes les équipes que nous avons affrontées nous ont témoigné un grand respect».

Cette qualification et cette participation sont le fruit du travail de fond mené depuis plusieurs années au Maroc, en particulier à travers l’Académie Mohammed VI de football et les centres de formation des clubs nationaux. Plusieurs éléments de l’effectif actuel, dont le capitaine, Hossam Essadak, et quelques cadres offensifs, sont issus de cette pépinière de talents.

Au-delà des résultats sportifs immédiats, la participation des Lionceaux de l’Atlas au Mondial chilien s’inscrit dans une stratégie de développement du football marocain. Ces jeunes joueurs représentent le futur de l’équipe nationale A, appelée à disputer les grandes compétitions continentales et mondiales dans les prochaines années.

Les supporters marocains, nombreux à suivre le parcours des jeunes sélections, espèrent revivre des émotions fortes et voir leurs protégés franchir le premier tour, porte d’entrée vers des exploits plus grands. Quelle que soit l’issue, l’expérience acquise sur le sol sud-américain constituera une étape cruciale dans la maturation de cette génération prometteuse.

Voici le calendrier du Maroc dans le Groupe C (en heure GMT+1):

Dimanche 28 septembre

21h00: Maroc – Espagne

Stade : Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago

Mercredi 1er octobre

00h00: Brésil – Maroc

Stade : Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago

Samedi 4 octobre

21h00: Mexique – Maroc

Stade : Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso.

