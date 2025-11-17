Les aéroports du Maroc se mettent aux couleurs de la CAN 2025 (PHOTOS)

Les aéroports du Royaume vibrent au rythme du football. L’Office National des Aéroports (ONDA) débute le déploiement d’une campagne d’envergure, immersive et profondément engageante, pour faire vivre aux voyageurs l’émotion du plus grand rendez-vous sportif du continent, la Coupe d’Afrique des Nations 2025 Total Energies.

En collaboration avec le Comité d’Organisation Local et la CAF, l’ONDA déploie à la veille des CAF Awards 2025, prévus le 19 novembre à Rabat, et en prévision de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 Total Energies, une série d’actions au sein des aéroports du royaume. À travers ce dispositif visuel et sensoriel, l’ONDA transforme ainsi les espaces de transit en véritables scènes de célébration. Arches monumentales, trophées XXL, tunnels immersifs, fan-zones interactives…

Cette campagne compte offrir une expérience mémorable qui célèbre la passion du jeu. Tout a été imaginé pour plonger les voyageurs dans l’ambiance de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 Total Energies dès leur arrivée ou leur départ. L’objectif étant de faire des aéroports marocains les premières arènes de l’émotion et du partage où le football devient un langage universel d’accueil, de fierté et d’unité africaine.

Au-delà du spectacle, cette initiative reflète la stratégie de l’ONDA qui est de placer l’expérience client au centre de ses priorités. En partenariat étroit avec les autorités territoriales du ministère de l’Intérieur, DGSN, Gendarmerie Royale et Administration des Douanes ainsi que le ministère du Transport et de la logistique, l’Office met en œuvre une coordination renforcée pour offrir aux passagers un accueil fluide et sécurisé. L’esprit d’équipe, la rigueur opérationnelle et la passion du service s’unissent ainsi pour offrir une expérience d’aéroport à la hauteur de la ferveur africaine.

Cette campagne s’inscrit dans une dynamique plus large, celle d’un Maroc qui vit, respire et célèbre le football. Portée par les exploits des Lions de l’Atlas et celle plus récente des U20, ainsi que par une passion partagée avec tout le continent, la Coupe d’Afrique des Nations 2025 Total Energies incarne une Afrique en mouvement, fière et ambitieuse, unie par le sport.

Ce dispositif a commencé à se déployer pour l’accueil des délégations, des légendes du football africain, des nominés, des officiels et des médias internationaux qui se déplacent au Maroc pour les CAF Awards 2025 ; et se déploiera ensuite de manière progressive et rythmée, jusqu’à la Coupe d’Afrique des Nations, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Cette montée en puissance accompagnera les flux de voyageurs avant, pendant et après la compétition.

Cette initiative de l’ONDA et de ses partenaires illustre la complémentarité des acteurs nationaux mobilisés autour de la Fédération Royale Marocaine de Football. Des pistes aux tribunes, des halls d’aéroports aux stades, un même message va résonner : le Maroc accueille l’Afrique avec passion et fierté.