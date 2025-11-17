Maroc-Ouganda: où et quand voir le match ?

Le Maroc croise le fer ce mardi avec l’Ouganda au grand stade de Tanger, en marge des préparatifs pour la CAN 2025.

La sélection nationale a effectué, lundi soir à Tanger, sa dernière séance d’entraînement avant le match. Cette séance d’entraînement, qui s’est déroulée sur la pelouse du Stade de la Cité sportive de Tanger, sous la supervision du sélectionneur national Walid Regragui, a permis au staff technique d’apporter les derniers ajustements tactiques et de renforcer la cohésion entre les joueurs avant le match.

Tous les joueurs convoqués ont pris part à la séance, qui a alterné travail technique, exercices de mise en place et séquences de coordination offensive et défensive.

Après sa victoire 1-0 contre le Mozambique lors du premier match amical vendredi dernier, l’équipe nationale affrontera mardi soir l’Ouganda pour son deuxième match préparatoire de la trêve internationale. La rencontre se tiendra à 20h00 au Grand Stade de Tanger. Elle sera retransmise sur Arryadia et Al Aoula.

Ces deux rencontres amicales s’inscrivent dans le cadre des préparatifs de la sélection nationale en vue de sa participation à la Coupe d’Afrique des Nations, que le Maroc accueillera du 21 décembre au 18 janvier.

S.L.