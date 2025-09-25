De Zerbi sanctionné après le match OM-PSG

La commission de discipline de la Ligue française de football professionnel (LFP) a infligé, mercredi soir, une suspension pour un match ferme, assortie d’un match avec sursis, à l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi.

Le technicien italien avait été expulsé lundi dernier en toute fin de rencontre lors du « Classico » marqué par la victoire de l’OM face au Paris SG (1-0) au Vélodrome de Marseille, pour contestation des décisions arbitrales.

Dans son communiqué, la LFP précise que la sanction porte sur “un match de suspension ferme et un match avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles”.

En conséquence, De Zerbi ne pourra pas diriger son équipe depuis le bord du terrain lors du déplacement des Phocéens à Strasbourg, vendredi soir en ouverture de la 6è journée de Ligue 1.