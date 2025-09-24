Real Madrid-FC Barcelone : la date du Clasico dévoilée

La Liga a fixé la date du premier Clasico de la saison entre le Real Madrid et le FC Barcelone : la rencontre aura lieu le dimanche 26 octobre à 15h15 (heure marocaine).

Le match aller se disputera au Santiago Bernabeu, tandis que la manche retour se jouera au Camp Nou.

Pour rappel, le Real Madrid occupe actuellement la tête du championnat grâce à six victoires en autant de matchs. De son côté, le FC Barcelone peut réduire l’écart à seulement deux points avec son grand rival en cas de succès jeudi soir contre Oviedo.