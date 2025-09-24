Wydad: Amine Benhachem sur la sellette

A la Une

Les dirigeants du Wydad de Casablanca ont décidé d’accorder une nouvelle chance à l’entraîneur Mohamed Amine Benhachem. Après le match nul contre l’Union Yacoub El Mansour, plusieurs voix s’étaient élevées, réclamant un changement de coach et critiquant les performances jugées modestes de l’équipe.

Selon une source contactée par Le Site info, le club maintiendra Benhachem à son poste, au moins pour le moment, tout en examinant les CV de certains entraîneurs afin de déterminer le profil le plus adapté à l’équipe.

La source a précisé qu’un résultat autre qu’une victoire, lors de la prochaine rencontre, pourrait sceller le sort de Benhachem, compte tenu de l’insatisfaction des supporters face au rendement de l’équipe.

N.M.