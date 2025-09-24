Derniers tests avant la CAN 2025: le Maroc cherche deux cadors africains

Walid Regragui a refusé de disputer un match amical au mois de novembre prochain contre une sélection européenne, dans le cadre des préparatifs pour la Coupe d’Afrique des Nations qui se tiendra au Maroc du 21 décembre au 18 janvier.

Une source fédérale a confié à Le Site info que plusieurs fédérations européennes ont pris contact avec la FRMF pour croiser le fer en amical avec les Lions de l’Atlas, précisant que Walid Regragui a refusé ces offres. «Le sélectionneur national préfère en effet profiter des deux dernières dates officielles pour se défier à des équipes africaines avant le coup d’envoi de la CAN», révèle-t-on.

Selon le calendrier de la FIFA, ces matchs sont prévus entre le 10 et le 18 novembre, soit environ un mois avant le début de la compétition. La Fédération est d’ailleurs en contact avec plusieurs sélections africaines afin d’organiser ces deux rencontres.

Notre source souligne également que Regragui souhaite disputer au moins un match face à une grande nation africaine. Dans ce sens, des discussions ont été engagées avec le Ghana, le Nigeria, le Cameroun, le Sénégal, le Burkina Faso et le Zimbabwe.

Rappelons qu’en octobre prochain, les Lions affronteront le Bahreïn en amical à Rabat, avant d’affronter le Congo pour leur dernier match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

N.M.