FC Barcelone : le Camp Nou pas encore apte à recevoir du public

Par LeSiteinfo avec MAP

Le mythique stade du Camp Nou n’est pas encore en mesure d’accueillir des spectateurs, même en capacité réduite, a annoncé, mardi, la mairie de Barcelone, invoquant des raisons de sécurité.

Le FC Barcelone, champion d’Espagne en titre, espérait recevoir la Real Sociedad dimanche devant 27.000 spectateurs dans son stade en pleine rénovation. Mais la municipalité n’a pas délivré les autorisations nécessaires, contraignant le club à disputer cette rencontre au stade olympique de Montjuïc. C’est également là que se jouera le choc face au Paris SG le 1er octobre, pour la deuxième journée de Ligue des champions.

« Nous partageons le souhait du club de retrouver son enceinte dès que possible, mais notre priorité reste la sécurité de toutes les personnes qui s’y rendront », a déclaré Laia Bonet, adjointe au maire, repoussant une nouvelle fois la réouverture partielle du stade, initialement prévue fin 2024.

Selon la presse espagnole, les pompiers catalans ont relevé plusieurs défaillances de sécurité, notamment au niveau des issues de secours, lors de leur dernière inspection.

Dans un communiqué, le FC Barcelone a indiqué « poursuivre les démarches nécessaires à l’obtention des autorisations administratives » et travailler aux « modifications » exigées par la mairie pour garantir la conformité de l’enceinte.

Le Barça a estimé à 1,5 milliard d’euros le coût de la profonde rénovation de son stade, qui pourra abriter 105.000 spectateurs.