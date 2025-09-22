Dembélé sacré Ballon d’Or 2025, Hakimi 6e au classement

La cérémonie du Ballon d’Or 2025 a consacré Ousmane Dembélé. L’attaquant français du Paris Saint-Germain a remporté le prestigieux trophée après une saison exceptionnelle, marquée par son rôle décisif dans les succès du PSG et ses performances en Ligue des champions.

Achraf Hakimi, 6e et meilleur joueur africain du classement

L’international marocain Achraf Hakimi s’est hissé à la 6e place du classement du Ballon d’Or 2025. Ce résultat représente une distinction historique pour le football marocain et plus largement pour le football africain. Le latéral droit confirme son statut parmi les meilleurs joueurs du monde et renforce son image de pilier incontournable du PSG.

Le PSG domine le top 10 du Ballon d’Or 2025

Avec plusieurs de ses stars présentes dans le top 10 du Ballon d’Or 2025, le Paris Saint-Germain confirme sa domination sur la scène européenne. Le sacre de Dembélé et la belle place de Hakimi traduisent la puissance du projet parisien et marquent un tournant pour l’histoire du club.