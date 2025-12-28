En vidéo: ce qu’a dit Walid Regragui avant le match contre la Zambie

Après le match nul concédé face au Mali (1-1) vendredi dernier, la sélection marocaine défiera ce lundi à Rabat son homologue zambienne lors de la 3è et ultime journée du groupe A de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) avec pour objectif de remporter ce duel et terminer en tête de son groupe.

Le match nul du Maroc a mis fin à la série spectaculaire de 19 victoires de suite, face à un adversaire qui a cru en ses chances et qui a réussi à tirer son épingle du jeu face à une sélection marocaine, favorite légitime au sacre final.

Le sélectionneur national pourra compter sur le retour d’Achraf Hakimi qui semble être remis de sa blessure.

Le sélectionneur national, Walid Regragui, a affirmé, dimanche à Rabat, que l’équipe nationale est concentrée sur son objectif de gagner la Zambie et passer au prochain tour en tant que leader de son groupe.

S’exprimant en conférence de presse d’avant-match contre la Zambie, prévu lundi au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat (20h00), pour le compte de la troisième journée du groupe A de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), Regragui a indiqué que « nous avons la possibilité de prendre la première place face à la Zambie pour rester à Rabat, ce qui est notre premier objectif », ajoutant que le groupe « va continuer à progresser ».

« J’ai confiance en ce groupe qui est vraiment soudé et on sait ce qu’on doit faire pour progresser, tout en sachant que nous devons souffrir pour être bons et évoluer », a-t-il souligné.

« Nous avons gagné beaucoup de choses sur l’état d’esprit au sein de l’équipe nationale », a fait observer le coach national.

Dans ce sens, il a fait remarquer que « nous faisons notre travail pour rendre heureux nos supporters », précisant que les critiques sont aussi « bénfiques pour pouvoir progresser et être plus performants ».

Concernant la participation d’Achraf Hakimi au match contre la Zambie, Walid Regragui a souligné: « ce qui est certain c’est que Achraf Hakimi jouera demain ».

« Nous allons décider s’il va débuter ou non, mais ce sera certainement son premier match dans cette CAN », a-t-il avancé.

Le Maroc domine le groupe A avec 4 unités, suivi de près par le Mali et la Zambie (2 points chacun), tandis que les Comores ferment la marche avec un seul point.

Le Mali et les Comores s’affronteront lundi (20h00) au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca.

