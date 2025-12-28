Regragui confirme le retour de Hakimi face à la Zambie

Le sélectionneur national, Walid Regragui a affirmé, dimanche à Rabat, que le sociétaire du PSG, Achraf Hakimi, fera ses débuts dans cette CAN face à la Zambie, en match de la troisième et dernière journée du groupe A.

S’exprimant en conférence de presse d’avant-match contre la Zambie, prévu lundi au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat, Regragui a souligné: « on ne sait pas encore si Hakimi va jouer tout le match ou entrera comme remplaçant, mais il sera présent ».

Il a précisé qu' »aucun entraîneur ne peut se passer de son meilleur joueur et nous, nous avons Achraf Hakimi qui fait un travail exceptionnel », expliquant que « notre plan concernant Hakimi a bien fonctionné et l’équipe nationale sera meilleure avec son retour ».

« Achraf est plus qu’un leader et capitaine de l’équipe nationale, c’est un relais principal dans le vestiaire, aux côtés d’autres cadres de l’équipe », a fait valoir le coach national, ajoutant que le joueur « est un exemple pour nous tous et c’est important de le voir tirer tous les autres vers le haut ».

Achraf Hakimi a, pour sa part, indiqué que « je me sens bien grâce à un bon programme de récupération », expliquant qu’il a hâte de reprendre sa place dans le groupe et disputer le match contre la Zambie.

« Je suis disponible pour entamer ma participation à la CAN et de la remporter », a-t-il affirmé, ajoutant que la décision de jouer revient au coach.

JL