CAN 2025: la demande insolite d’une fillette sénégalaise à Achraf Hakimi (VIDEO)

Achraf Hakimi a une nouvelle fois affiché sa détermination à remporter la Coupe d’Afrique des Nations 2025, qui se déroulera au Maroc.

Dans une courte vidéo, le défenseur marocain apparaît à Paris, en compagnie d’une fillette sénégalaise venue prendre une photo souvenir avec lui.

Après l’instant photo, la jeune fille lui a demandé de « laisser » le Sénégal remporter la CAN. Avec un sourire malicieux, Hakimi a répondu : « Non, non, vous l’avez déjà gagnée », avant de poursuivre son chemin.

Ce bref échange symbolise parfaitement l’ambition du joueur et la soif de succès du Maroc dans cette compétition. Les Lions de l’Atlas, qui évolueront à domicile et bénéficieront du soutien massif de leur peuple, auront une opportunité historique de décrocher enfin leur deuxième titre de la CAN.

