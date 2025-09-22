Sport

Revivez la victoire du Barça face à Getafe (VIDEO)

Rédaction N22 septembre 2025 - 09:35

Le FC Barcelone a surclassé Getafe (3-0) dimanche lors de la cinquième journée de Liga, et reste au contact de son éternel rival, le Real Madrid, toujours leader.

L’attaquant espagnol Ferran Torres, servi idéalement par une talonnade géniale de son coéquipier en sélection Dani Olmo, a conclu un superbe mouvement collectif pour ouvrir le score (15e, 1-0), avant de faire le break en contre (34e, 2-0).

Olmo, trouvé en retrait par l’Anglais Marcus Rashford, a creusé l’écart en deuxième période (63e, 3-0).

Avec cette quatrième victoire en cinq rencontres, le Barça (2e, 13 points), continue de talonner le Real (1er, 15 points), vainqueur facile (2-0) samedi face à l’Espanyol Barcelone, et seule équipe de Liga à avoir remporté ses cinq premiers matches.

