Maroc-Comores: à quelle heure et sur quelles chaînes ? (CAN 2025)

Le match d’ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025 qui opposera dimanche au stade Moulay Abdellah à Rabat l’équipe du Maroc à son homologue des Comores drainera l’attention du public sportif du monde entier.

Les Lions de l’Atlas, qui seront soutenus par un large public acquis à leur cause, viseront une victoire d’entrée afin d’entamer la compétition du bon pied. Le compte à rebours de la 35è édition de la CAN touche à sa fin et la pression monte crescendo. Les Lions de l’Atlas entameront la conquête de la plus prestigieuse compétition africaine que le Royaume n’avait plus organisée depuis 1988. Et c’est l’Afrique tout entière qui retient son souffle et s’attend à assister à des spectacles de haute facture lors de cette édition qui s’annonce exceptionnelle à plus d’un égard.

Les sacres, désormais ancrés dans l’ADN du football marocain

Les Lions de l’Atlas, qui partent avec les faveurs des pronostics pour décrocher leur deuxième étoile africaine après celle remportée il y a 49 ans, en 1976 en Ethiopie, n’auront d’autre alternative que la victoire face à une équipe comorienne qui signe sa deuxième participation dans le rendez-vous africain. Les différentes distinctions des sélections marocaines ces dernières années, conjuguées à l’essor tous azimuts que connait le football marocain, mettront ainsi davantage de pression, mais surtout de responsabilité sur les épaules des hommes de Walid Regragui qui seront attendus de pied ferme par leur adversaire.

Avec un effectif presque au complet, le coach national aura tous les joueurs à sa disposition afin d’écrire une nouvelle page glorieuse du football marocain.

Les Iles Comores, sans pression, mais pas sans ambition

Le match Maroc/Comores, comptant pour la première journée du groupe A de la CAN semble loin d’être gagné d’avance. Les Comoriens, bien qu’ils aient perdu trois de leurs quatre confrontations face au Maroc, en octobre 2018 (0-1), en janvier 2022 (0-2) en éliminatoires de la CAN et en décembre courant en coupe arabe (1-3), contre un seul match nul (2-2) ont souvent été des adversaires coriaces et difficiles à vaincre. Après une première participation à la CAN en 2022 au Cameroun, l’équipe des Comores signe ainsi son retour à l’occasion de l’édition 2025 de la compétition continentale prévue, du 21 décembre au 18 janvier au Maroc.

Sous la direction du technicien italo-canadien Stefano Cusin, « Les Coelacanthes » veulent confirmer l’ascension du football comorien et sa place sur la grande scène. En effet, l’équipe des Comores arrive à la CAN après un parcours sans faute lors des éliminatoires, en terminant sans aucune défaite en tête de leur groupe.

L’équipe comorienne a terminé les qualifications avec un bilan de trois victoires, trois matches nuls, et zéro défaite, devançant la Tunisie, la Gambie, et Madagascar. « Nous serons assurément face à un adversaire redoutable », avait souligné le sélectionneur des Comores, dans des déclarations à la presse, ajoutant que « jouer contre le Maroc, une grande nation de football, devant un stade plein à craquer et sous le regard du monde entier, sera un moment riche en émotions ».

Décidément, la perspective d’une année 2025 légendaire pour le football marocain a réellement pris corps, notamment après les sacres de l’équipe nationale U20 en coupe du monde et de l’équipe nationale A’ en Coupe arabe.

Le coup d’envoi du match Maroc-Comores sera donné à 20 heures. Il sera retransmis sur Arryadia TNT, Canal+CAN, beIN Sports 2, et beIN Sports Mena.

L’autre match de ce groupe mettra aux prises, lundi, le Mali et la Zambie au complexe sportif Mohammed V de Casablanca.

