Sport
A la Une

Maroc-Comores: voici la composition probable des Lions

Rédaction N21 décembre 2025 - 15:00

Les Lions de l’Atlas croisent le fer ce dimanche avec les Comores au stade Moulay Abdellah de Rabat, dans le cadre de la 1ère journée de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations.

Voici la compo probable du Maroc:

Yassine Bounou

Anass salah-Eddine

Noussair Mazraoui

Romain Saiss

Nayef Aguerd

Neil El Aynaoui

Sofyan Amrabat

Azzedine Ounahi

Brahim Diaz

Abdessamad Ezzalzouli

Ayoub El Kaabi

Le coup d’envoi du match Maroc-Comores sera donné à 20 heures. Il sera retransmis sur Arryadia TNT, Canal+CAN, beIN Sports 2, et beIN Sports Mena.

N.M.



Mondial 2026: les dates, les horaires et les villes des trois premiers matchs des Lions
Lire l'article








Tags
Rédaction N21 décembre 2025 - 15:00



Bouton retour en haut de la page