Maroc-Comores: ce qu’il est interdit d’introduire au stade Moulay Abdellah

Les abords du stade Moulay Abdellah à Rabat connaissent un important dispositif sécuritaire afin d’assurer l’accès des supporters venus assister à la cérémonie d’ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, qui précédera la rencontre entre les Lions de l’Atlas et les Comores.

Ces mesures visent à empêcher l’introduction d’objets interdits, conformément à la liste des produits prohibés publiée récemment par la CAF dans le cadre de ses efforts pour garantir le bon déroulement de la compétition et la sécurité des joueurs comme du public.

Selon l’envoyé spécial de Le Site info Sport, les agents chargés de la sécurité aux différentes entrées du stade procèdent à des fouilles minutieuses des supporters, empêchant l’introduction de plusieurs effets personnels figurant sur une longue liste d’objets interdits.

La commission d’organisation de la CAN 2025 avait, dans un communiqué publié ces derniers jours, précisé que l’introduction de nourriture et de boissons dans les stades est totalement interdite, tout comme les cigarettes et les boissons alcoolisées. Il a également été décidé d’interdire les vuvuzelas, sifflets et tout autre dispositif sonore de support, afin d’éviter toute perturbation ou nuisance dans les tribunes.

La liste des objets interdits comprend également les pointeurs laser, les mouchoirs en papier et le papier toilette, ainsi que l’interdiction d’introduire des animaux de compagnie, des parapluies et des casques.

L’entrée de ballons de tous types et de briquets est également prohibée. Par ailleurs, les drapeaux ou banderoles dépassant un mètre de largeur et deux mètres de longueur sont interdits, tout comme les caméras professionnelles et le matériel de prise de vue, sauf autorisation officielle préalable.

H.A (avec N.M)