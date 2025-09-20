Botola: le MAS s’impose sur la pelouse du HUSA

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maghreb de Fès s’est imposé sur la pelouse du Hassania d’Agadir par 2 buts à 0, samedi en match de la deuxième journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football, saison 2025-2026.

Les Jaunes et Noirs ont plié la partie aux 5e et 8e minutes, respectivement par le biais d’Achraf Harmach et Adam Brika.

Cette victoire permet au MAS de rejoindre le leader, la Renaissance de Berkane, à la première place (6 pts). Le Hassania, lui, partage provisoirement la huitième place (1 pts) avec quatre équipes.

