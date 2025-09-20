Sport

Botola: le MAS s’impose sur la pelouse du HUSA

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)20 septembre 2025 - 19:27
Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maghreb de Fès s’est imposé sur la pelouse du Hassania d’Agadir par 2 buts à 0, samedi en match de la deuxième journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football, saison 2025-2026.

Les Jaunes et Noirs ont plié la partie aux 5e et 8e minutes, respectivement par le biais d’Achraf Harmach et Adam Brika.

Cette victoire permet au MAS de rejoindre le leader, la Renaissance de Berkane, à la première place (6 pts). Le Hassania, lui, partage provisoirement la huitième place (1 pts) avec quatre équipes.

S.L.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Dates, phases et nouveautés.. tout savoir sur la billetterie de la CAN 2025
Lire l'article









Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)20 septembre 2025 - 19:27


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page