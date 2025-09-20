Tension dans le vestiaire du WAC après le nul face à Yacoub Al Mansour

Une forte tension a régné dans le vestiaire du Wydad Athletic Club après le match nul concédé vendredi soir contre l’Ittihad de Yacoub Al Mansour (1-1), comptant pour la deuxième journée du championnat professionnel.

Certains joueurs du Wydad se sont reproché mutuellement leurs performances, obligeant le capitaine, Nourredine Amrabat, à intervenir avec fermeté. Il a rassemblé l’équipe et rappelé que chacun était responsable de l’échec à revenir du stade olympique de Rabat avec la victoire.

Amrabat a insisté devant ses coéquipiers sur l’importance de travailler davantage et de se concentrer sur le prochain match, où la victoire sera impérative.

Selon des sources du Site Info, l’entraîneur Mohamed Amine Benhachem était également en colère après le match nul et a adressé plusieurs remarques à certains joueurs, soulignant que la titularisation officielle n’était garantie pour personne.

Rappelons que le Wydad avait remporté son premier match contre le Kawkab de Marrakech (1-0) et s’est contenté du match nul contre l’Ittihad de Yacoub Al Mansour vendredi.