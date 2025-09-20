Sport
Botola (2è journée) : Résultats et matchs à suivre ce week-end
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les résultats et la suite du programme de la deuxième journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football, saison 2025-2026.
– Lundi 15 septembre :
Ittihad Tanger – Olympic Safi 1 – 1
– Mardi 16 septembre :
Kawkab Marrakech – Renaissance Berkane 1 – 2
– Mercredi 17 septembre :
Raja Casablanca – AS FAR 0 – 0
– Vendredi 19 septembre:
Union Yacoub El Mansour – Wydad Casablanca 1 – 1
– Samedi 20 septembre :
(16h00) Hassania Agadir – Maghreb Fès (Grand stade d’Agadir)
(18h00) COD Meknès – FUS Rabat (stade d’honneur à Meknès)
– Dimanche 21 septembre :
(16h00) Renaissance Zemamra – Difaa El Jadida (stade Ahmed Choukri à Zemamra)
(18h00) Union Touarga – Olympique Dcheira (stade 18 novembre à Khemisset)