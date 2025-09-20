Sport

Botola (2è journée) : Résultats et matchs à suivre ce week-end

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)20 septembre 2025 - 13:49
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les résultats et la suite du programme de la deuxième journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football, saison 2025-2026.

– Lundi 15 septembre :

Ittihad Tanger – Olympic Safi 1 – 1

– Mardi 16 septembre :

Kawkab Marrakech – Renaissance Berkane 1 – 2

– Mercredi 17 septembre :

Raja Casablanca – AS FAR 0 – 0

– Vendredi 19 septembre:

Union Yacoub El Mansour – Wydad Casablanca 1 – 1

– Samedi 20 septembre :

(16h00) Hassania Agadir – Maghreb Fès (Grand stade d’Agadir)

(18h00) COD Meknès – FUS Rabat (stade d’honneur à Meknès)

– Dimanche 21 septembre :

(16h00) Renaissance Zemamra – Difaa El Jadida (stade Ahmed Choukri à Zemamra)

(18h00) Union Touarga – Olympique Dcheira (stade 18 novembre à Khemisset)


Tags
