Aziz Akhannouch en visite dans les zones sinistrées d’Al Haouz

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a effectué ce vendredi une visite dans plusieurs localités touchées par le séisme qui a frappé la province d’Al Haouz et d’autres régions en septembre 2023.

Dans des vidéos diffusées, on le voit partager un verre de thé avec des habitants d’Al Haouz, ainsi qu’inspecter divers projets réalisés dans le cadre du programme de réhabilitation de la zone, dont certains sont déjà achevés et d’autres encore en cours.

Cette visite intervient quelques jours après la présentation des chiffres annoncés par le directeur général de l’Agence pour le développement du Grand Atlas, faisant état de progrès significatifs dans la mise en œuvre du programme de reconstruction et de réhabilitation globale des zones sinistrées, couvrant plusieurs volets.

Lors de la réunion de la commission interministérielle chargée du programme, présidée par Aziz Akhannouch, le directeur général de l’Agence a indiqué que les travaux étaient achevés pour 51 154 logements.

Le même responsable a précisé que le montant total des aides financières versées aux familles sinistrées s’élève à 6,9 milliards de dirhams, dont 4,5 milliards destinés à la construction et à la réhabilitation des habitations, et 2,4 milliards correspondant aux aides d’urgence fixées à 2 500 dirhams par mois.